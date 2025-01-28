Сьогоднішня ціна GLP1 (GLP1)

Поточна ціна GLP1 (GLP1) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 251.02K USD. Ціна GLP1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GLP1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD

- зміна ціни GLP1 протягом дня — -1.96%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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