Ціна GLP1 (GLP1)
Поточна ціна GLP1 (GLP1) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 251.02K USD. Ціна GLP1 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GLP1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни GLP1 протягом дня — -1.96%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
Отримуйте оновлення цін GLP1 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GLP1.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GLP1 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GLP1 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GLP1 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GLP1 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.96%
|30 днів
|$ 0
|-73.84%
|60 днів
|$ 0
|-97.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GLP1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.88%
-1.96%
-59.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary). The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals. By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GLP1 до AUD
A$--
|1 GLP1 до GBP
￡--
|1 GLP1 до EUR
€--
|1 GLP1 до USD
$--
|1 GLP1 до MYR
RM--
|1 GLP1 до TRY
₺--
|1 GLP1 до JPY
¥--
|1 GLP1 до RUB
₽--
|1 GLP1 до INR
₹--
|1 GLP1 до IDR
Rp--
|1 GLP1 до PHP
₱--
|1 GLP1 до EGP
￡E.--
|1 GLP1 до BRL
R$--
|1 GLP1 до CAD
C$--
|1 GLP1 до BDT
৳--
|1 GLP1 до NGN
₦--
|1 GLP1 до UAH
₴--
|1 GLP1 до VES
Bs--
|1 GLP1 до PKR
Rs--
|1 GLP1 до KZT
₸--
|1 GLP1 до THB
฿--
|1 GLP1 до TWD
NT$--
|1 GLP1 до CHF
Fr--
|1 GLP1 до HKD
HK$--
|1 GLP1 до MAD
.د.م--