Сьогоднішня ціна Glouki (GLK)

Поточна ціна Glouki (GLK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Glouki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.06 USD

- зміна ціни Glouki протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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