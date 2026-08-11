Сьогоднішня ціна Glory Cat

Поточна ціна Glory Cat (GCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GCAT до USD становить $ 0 за GCAT.

Glory Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 46 488, з циркуляційною пропозицією у 106,96B GCAT. Протягом останніх 24 годин GCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GCAT змінився на +0,30% за останню годину та на +13,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Glory Cat (GCAT)

Ринкова капіталізація $ 46,49K$ 46,49K $ 46,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 59,95K$ 59,95K $ 59,95K Циркуляційне постачання 106,96B 106,96B 106,96B Загальна пропозиція 137 916 551 108,2384 137 916 551 108,2384 137 916 551 108,2384

Поточна ринкова капіталізація Glory Cat — $ 46,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GCAT — 106,96B, зі загальною пропозицією 137916551108.2384. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,95K.