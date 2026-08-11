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Поточна ціна Glory Cat сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GCAT становить 46 488 USD. Відстежуйте оновлення цін GCAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Glory Cat сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GCAT становить 46 488 USD. Відстежуйте оновлення цін GCAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GCAT

Інформація про ціну GCAT

Що таке GCAT

Офіційний вебсайт GCAT

Токеноміка GCAT

Прогноз ціни GCAT

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Ціна Glory Cat (GCAT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GCAT до USD:

$0,000000434168
$0,000000434168$0,000000434168
+3,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Glory Cat (GCAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:56:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Glory Cat

Поточна ціна Glory Cat (GCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GCAT до USD становить $ 0 за GCAT.

Glory Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 46 488, з циркуляційною пропозицією у 106,96B GCAT. Протягом останніх 24 годин GCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GCAT змінився на +0,30% за останню годину та на +13,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Glory Cat (GCAT)

$ 46,49K
$ 46,49K$ 46,49K

--
----

$ 59,95K
$ 59,95K$ 59,95K

106,96B
106,96B 106,96B

137 916 551 108,2384
137 916 551 108,2384 137 916 551 108,2384

Поточна ринкова капіталізація Glory Cat — $ 46,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GCAT — 106,96B, зі загальною пропозицією 137916551108.2384. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,95K.

Історія ціни Glory Cat у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,30%

+3,40%

+13,58%

+13,58%

Історія ціни Glory Cat (GCAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glory Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Glory Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Glory Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Glory Cat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,40%
30 днів$ 0+14,57%
60 днів$ 0-0,12%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Glory Cat

Прогноз ціни Glory Cat (GCAT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GCAT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Glory Cat (GCAT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Glory Cat потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Glory Cat у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GCAT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Glory Cat.

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Ресурс Glory Cat (GCAT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemCat-ThemedMeme

Про Glory Cat

Яка зараз ціна Glory Cat?

Glory Cat торгується по ₴, що відображає зміну ціни на 3.39% за останні 24 години.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг GCAT?

З ринковою капіталізацією ₴2049408.97633904640000, GCAT займає #7117 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.

Який обсяг торгів Glory Cat генерує щоденно?

За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.

Яка обігова кількість GCAT?

На відкритому ринку обігується 106956551108.23839 токенів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Glory Cat коливався між ₴ та ₴, що відображає щоденну волатильність.

Як Glory Cat порівнюється зі своїм ATH?

Його найвища ціна за всю історію становить ₴, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.

Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на GCAT?

Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed, а також темпи розвитку мережі --.

Як поводиться GCAT у різних ринкових умовах?

У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.

Люди також запитують: Інші запитання про Glory Cat

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:56:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Glory Cat (GCAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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