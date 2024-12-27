Ціна Glorp (GLORP)
Поточна ціна Glorp (GLORP) сьогодні становить 0.00372208 USD з ринковою капіталізацією $ 3.70M USD. Ціна GLORP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Glorp:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.79K USD
- зміна ціни Glorp протягом дня — +2.98%
- циркуляційна пропозиція – 994.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glorp до USD становила $ +0.00010764.
За останні 30 днів зміна ціни Glorp до USD становила $ -0.0008059780.
За останні 60 днів зміна ціни Glorp до USD становила $ -0.0018482401.
За останні 90 днів зміна ціни Glorp до USD становила $ +0.0018859075041370008.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010764
|+2.98%
|30 днів
|$ -0.0008059780
|-21.65%
|60 днів
|$ -0.0018482401
|-49.65%
|90 днів
|$ +0.0018859075041370008
|+102.71%
Останній аналіз цін Glorp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.51%
+2.98%
+35.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume.
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