Сьогоднішня ціна Glorp (GLORP)

Поточна ціна Glorp (GLORP) сьогодні становить 0.00372208 USD з ринковою капіталізацією $ 3.70M USD. Ціна GLORP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Glorp:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.79K USD

- зміна ціни Glorp протягом дня — +2.98%

- циркуляційна пропозиція – 994.77M USD

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