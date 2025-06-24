Ціна Glorious Looking (GLG)
Поточна ціна Glorious Looking (GLG) сьогодні становить 0,378193 USD з ринковою капіталізацією $ 5,48M USD. Ціна GLG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Glorious Looking:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Glorious Looking протягом дня — -0,18%
- циркуляційна пропозиція – 14,50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glorious Looking до USD становила $ -0,0007099157892885.
За останні 30 днів зміна ціни Glorious Looking до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Glorious Looking до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Glorious Looking до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0007099157892885
|-0,18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Glorious Looking: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,04%
-0,18%
-0,04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.
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