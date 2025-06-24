Сьогоднішня ціна Glorious Looking (GLG)

Поточна ціна Glorious Looking (GLG) сьогодні становить 0,378193 USD з ринковою капіталізацією $ 5,48M USD. Ціна GLG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Glorious Looking:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Glorious Looking протягом дня — -0,18%

- циркуляційна пропозиція – 14,50M USD

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