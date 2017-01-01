Токеноміка Gloria AI (GLORIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Gloria AI (GLORIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gloria AI (GLORIA) Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions. Офіційний вебсайт: https://itsgloria.ai/ Whitepaper: https://gloriaai.gitbook.io/gloria Купити GLORIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gloria AI (GLORIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gloria AI (GLORIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 976,17K $ 976,17K $ 976,17K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,95M $ 1,95M $ 1,95M Історичний максимум: $ 0,00790726 $ 0,00790726 $ 0,00790726 Історичний мінімум: $ 0,0014576 $ 0,0014576 $ 0,0014576 Поточна ціна: $ 0,00195235 $ 0,00195235 $ 0,00195235 Дізнайтеся більше про ціну Gloria AI (GLORIA)

Токеноміка Gloria AI (GLORIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gloria AI (GLORIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GLORIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GLORIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GLORIA, досліджуйте ціну токена GLORIA в реальному часі!

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