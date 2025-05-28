Сьогоднішня ціна Gloria AI (GLORIA)

Поточна ціна Gloria AI (GLORIA) сьогодні становить 0,00429525 USD з ринковою капіталізацією $ 4,16M USD. Ціна GLORIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gloria AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gloria AI протягом дня — +24,28%

- циркуляційна пропозиція – 968,16M USD

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