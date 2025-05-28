Ціна Gloria AI (GLORIA)
Поточна ціна Gloria AI (GLORIA) сьогодні становить 0,00429525 USD з ринковою капіталізацією $ 4,16M USD. Ціна GLORIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gloria AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gloria AI протягом дня — +24,28%
- циркуляційна пропозиція – 968,16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gloria AI до USD становила $ +0,00083927.
За останні 30 днів зміна ціни Gloria AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gloria AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gloria AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00083927
|+24,28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gloria AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,31%
+24,28%
+0,27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.
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