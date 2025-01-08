Сьогоднішня ціна GLOOM (GLOOM)

Поточна ціна GLOOM (GLOOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.85K USD. Ціна GLOOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GLOOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.93 USD

- зміна ціни GLOOM протягом дня — -5.67%

- циркуляційна пропозиція – 721.83M USD

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