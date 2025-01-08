Ціна GLOOM (GLOOM)
Поточна ціна GLOOM (GLOOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.85K USD. Ціна GLOOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GLOOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.93 USD
- зміна ціни GLOOM протягом дня — -5.67%
- циркуляційна пропозиція – 721.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GLOOM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GLOOM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GLOOM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GLOOM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.67%
|30 днів
|$ 0
|-74.71%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GLOOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-5.67%
-4.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation. Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space.
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