Ціна glonkybot (GLANKER)
Поточна ціна glonkybot (GLANKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.47K USD. Ціна GLANKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності glonkybot:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни glonkybot протягом дня — +0.54%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни glonkybot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни glonkybot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни glonkybot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни glonkybot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін glonkybot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
+0.54%
-31.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project expands on the Clanker ecosystem with tools and experiences for creating and managing Clanker (and Base-native) tokens. Our product suite includes: Empire Builder: The gamified token community rewards tool. This is our flagship product and is designed to make it easy for token creators to build and reward their community of token holders. glonkybot - A natural language tokenbot AI agent that has the additional feature of using sonnet 3.7 to analyze your profile, a certain image, or post and come up with a unique token name and ticker that is automatically deployed as a Clanker.
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