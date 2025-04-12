Сьогоднішня ціна glonkybot (GLANKER)

Поточна ціна glonkybot (GLANKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.47K USD. Ціна GLANKER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності glonkybot:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни glonkybot протягом дня — +0.54%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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