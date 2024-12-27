Сьогоднішня ціна Globiance Exchange (GBEX)

Поточна ціна Globiance Exchange (GBEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.26M USD. Ціна GBEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Globiance Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 417.41K USD

- зміна ціни Globiance Exchange протягом дня — -5.84%

- циркуляційна пропозиція – 368.29T USD

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