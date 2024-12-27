Ціна Globiance Exchange (GBEX)
Поточна ціна Globiance Exchange (GBEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.26M USD. Ціна GBEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Globiance Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 417.41K USD
- зміна ціни Globiance Exchange протягом дня — -5.84%
- циркуляційна пропозиція – 368.29T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Globiance Exchange до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Globiance Exchange до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Globiance Exchange до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Globiance Exchange до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.84%
|30 днів
|$ 0
|-18.42%
|60 днів
|$ 0
|-49.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Globiance Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.70%
-5.84%
-18.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers.
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