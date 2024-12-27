Сьогоднішня ціна Globees (BEE)

Поточна ціна Globees (BEE) сьогодні становить 0.0024815 USD з ринковою капіталізацією $ 234.46K USD. Ціна BEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Globees:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 693.59 USD

- зміна ціни Globees протягом дня — +0.83%

- циркуляційна пропозиція – 95.61M USD

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