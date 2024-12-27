Ціна Globees (BEE)
Поточна ціна Globees (BEE) сьогодні становить 0.0024815 USD з ринковою капіталізацією $ 234.46K USD. Ціна BEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Globees:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 693.59 USD
- зміна ціни Globees протягом дня — +0.83%
- циркуляційна пропозиція – 95.61M USD
Отримуйте оновлення цін BEE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Globees до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Globees до USD становила $ -0.0011350036.
За останні 60 днів зміна ціни Globees до USD становила $ -0.0007886785.
За останні 90 днів зміна ціни Globees до USD становила $ -0.003995756569283392.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.83%
|30 днів
|$ -0.0011350036
|-45.73%
|60 днів
|$ -0.0007886785
|-31.78%
|90 днів
|$ -0.003995756569283392
|-61.68%
Останній аналіз цін Globees: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+0.83%
-45.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Globees is an eco-friendly vacation rental platform that allows investors, owners and travelers to optimize their individual experiences, utilizing the transparent and accountability benefits of blockchain tech. Globees has already been backed by BPI France and Bourse French Tech for our innovative solution to what is currently on offer in the world of Web2. The Globees hybrid business model, with a mix of Web2 and Web3 infrastructure creates a new and refined answer to the rental vacation industry, where NFTs are the bridge between IRL (Web2) and blockchain (Web3). The Gloobes team comprises highly skilled individuals with innovative mindsets, committed to making this ambitious project a success. The team has carefully selected partners to ensure a service that meets users’ high expectations.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BEE до AUD
A$0.003995215
|1 BEE до GBP
￡0.001960385
|1 BEE до EUR
€0.002357425
|1 BEE до USD
$0.0024815
|1 BEE до MYR
RM0.011092305
|1 BEE до TRY
₺0.087373615
|1 BEE до JPY
¥0.391456625
|1 BEE до RUB
₽0.2655205
|1 BEE до INR
₹0.21226751
|1 BEE до IDR
Rp40.024187945
|1 BEE до PHP
₱0.144398485
|1 BEE до EGP
￡E.0.12620909
|1 BEE до BRL
R$0.01533567
|1 BEE до CAD
C$0.00357336
|1 BEE до BDT
৳0.29604295
|1 BEE до NGN
₦3.84131237
|1 BEE до UAH
₴0.10387559
|1 BEE до VES
Bs0.1265565
|1 BEE до PKR
Rs0.689683295
|1 BEE до KZT
₸1.283754395
|1 BEE до THB
฿0.084296555
|1 BEE до TWD
NT$0.081517275
|1 BEE до CHF
Fr0.00223335
|1 BEE до HKD
HK$0.01925644
|1 BEE до MAD
.د.م0.02496389