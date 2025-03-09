Сьогоднішня ціна Globe Derivative Exchange (GDT)

Поточна ціна Globe Derivative Exchange (GDT) сьогодні становить 0.00330402 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Globe Derivative Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.09 USD

- зміна ціни Globe Derivative Exchange протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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