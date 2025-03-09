Ціна Globe Derivative Exchange (GDT)
Поточна ціна Globe Derivative Exchange (GDT) сьогодні становить 0.00330402 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Globe Derivative Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.09 USD
- зміна ціни Globe Derivative Exchange протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Globe Derivative Exchange до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Globe Derivative Exchange до USD становила $ -0.0007022030.
За останні 60 днів зміна ціни Globe Derivative Exchange до USD становила $ +0.0005803398.
За останні 90 днів зміна ціни Globe Derivative Exchange до USD становила $ +0.000879445399781396.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.06%
|30 днів
|$ -0.0007022030
|-21.25%
|60 днів
|$ +0.0005803398
|+17.56%
|90 днів
|$ +0.000879445399781396
|+36.27%
Останній аналіз цін Globe Derivative Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.06%
-5.83%
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