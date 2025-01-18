Ціна GlobalChainZ (GCZ)
Поточна ціна GlobalChainZ (GCZ) сьогодні становить 0.074098 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GCZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GlobalChainZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 239.03K USD
- зміна ціни GlobalChainZ протягом дня — -7.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GlobalChainZ до USD становила $ -0.00566560314903806.
За останні 30 днів зміна ціни GlobalChainZ до USD становила $ -0.0030694503.
За останні 60 днів зміна ціни GlobalChainZ до USD становила $ +0.0093703367.
За останні 90 днів зміна ціни GlobalChainZ до USD становила $ +0.02486023016241599.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00566560314903806
|-7.10%
|30 днів
|$ -0.0030694503
|-4.14%
|60 днів
|$ +0.0093703367
|+12.65%
|90 днів
|$ +0.02486023016241599
|+50.49%
Останній аналіз цін GlobalChainZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.48%
-7.10%
+9.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GlobalChainZ is a fully operational decentralized supercomputing network. GlobalChainZ connects non-interoperable networks utilizing its own off-chain protocol to overcome current scalability issues of blockchains to directly challenge the entrenched oligopoly dominating cloud computing.
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