Сьогоднішня ціна GlobalChainZ (GCZ)

Поточна ціна GlobalChainZ (GCZ) сьогодні становить 0.074098 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GCZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GlobalChainZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 239.03K USD

- зміна ціни GlobalChainZ протягом дня — -7.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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