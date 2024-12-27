Ціна GlobalBoost (BSTY)
Поточна ціна GlobalBoost (BSTY) сьогодні становить 0.00868078 USD з ринковою капіталізацією $ 204.56K USD. Ціна BSTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GlobalBoost:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.11 USD
- зміна ціни GlobalBoost протягом дня — -30.38%
- циркуляційна пропозиція – 23.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GlobalBoost до USD становила $ -0.003788115246464961.
За останні 30 днів зміна ціни GlobalBoost до USD становила $ -0.0019598475.
За останні 60 днів зміна ціни GlobalBoost до USD становила $ -0.0013454332.
За останні 90 днів зміна ціни GlobalBoost до USD становила $ -0.002224033890929446.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003788115246464961
|-30.38%
|30 днів
|$ -0.0019598475
|-22.57%
|60 днів
|$ -0.0013454332
|-15.49%
|90 днів
|$ -0.002224033890929446
|-20.39%
Останній аналіз цін GlobalBoost: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-30.38%
-24.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PoW coin from 2014. We are now creating new utility for the chain centered around media and decentralized communications.
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