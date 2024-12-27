Сьогоднішня ціна GlobalBoost (BSTY)

Поточна ціна GlobalBoost (BSTY) сьогодні становить 0.00868078 USD з ринковою капіталізацією $ 204.56K USD. Ціна BSTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GlobalBoost:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.11 USD

- зміна ціни GlobalBoost протягом дня — -30.38%

- циркуляційна пропозиція – 23.56M USD

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