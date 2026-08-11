Сьогоднішня ціна Global X Copper Miners xStock

Поточна ціна Global X Copper Miners xStock (COPXX) сьогодні становить $ 90.18, зі зміною 0.53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COPXX до USD становить $ 90.18 за COPXX.

Global X Copper Miners xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 391,801, з циркуляційною пропозицією у 4.34K COPXX. Протягом останніх 24 годин COPXX торгувався між $ 88.34 (мінімум) та $ 90.5 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 91.7, тоді як історичний мінімум — $ 72.38.

У короткостроковій динаміці COPXX змінився на +0.29% за останню годину та на +10.22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.26K.

Ринкова інформація щодо Global X Copper Miners xStock (COPXX)

Ринкова капіталізація $ 391.80K$ 391.80K $ 391.80K Обсяг (за 24 год) $ 4.26K$ 4.26K $ 4.26K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91.73M$ 91.73M $ 91.73M Циркуляційне постачання 4.34K 4.34K 4.34K Загальна пропозиція 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472

Поточна ринкова капіталізація Global X Copper Miners xStock — $ 391.80K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.26K. Циркуляційна пропозиція COPXX — 4.34K, зі загальною пропозицією 1017154.060059472. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91.73M.