Токеноміка Global Virtual Coin (GVC) Дізнайтеся ключову інформацію про Global Virtual Coin (GVC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Global Virtual Coin (GVC) GPAD aspires to serve as the paramount nexus for Project Owners, Investors, and Blockchain Utilities, revolutionizing the conventional fundraising paradigm. Our mission is to empower innovators in securing funding, facilitate investors in identifying promising ventures, and encourage tech enthusiasts to actively contribute to the progression of emerging technologies. The Global Virtual Coin ($GVC) Token provides a comprehensive range of utilities, such as Tier staking for GPAD, GSTAKE, GSWAP, GLOCK, and GDAO. Additionally, it encompasses $GVC's Merchants Marketplace, boasting an extensive network of over 100 product and service providers that accept $GVC as payment. Офіційний вебсайт: https://www.gpad.finance/ Whitepaper: https://docs.gpad.finance/gpad-documentation/ Купити GVC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Global Virtual Coin (GVC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Global Virtual Coin (GVC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 459,96K $ 459,96K $ 459,96K Історичний максимум: $ 0,04762145 $ 0,04762145 $ 0,04762145 Історичний мінімум: $ 0,0025972 $ 0,0025972 $ 0,0025972 Поточна ціна: $ 0,00459962 $ 0,00459962 $ 0,00459962 Дізнайтеся більше про ціну Global Virtual Coin (GVC)

Токеноміка Global Virtual Coin (GVC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Global Virtual Coin (GVC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GVC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GVC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GVC, досліджуйте ціну токена GVC в реальному часі!

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