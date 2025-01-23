Ціна Global Virtual Coin (GVC)
Поточна ціна Global Virtual Coin (GVC) сьогодні становить 0.01026469 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GVC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Global Virtual Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 362.94 USD
- зміна ціни Global Virtual Coin протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Global Virtual Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Global Virtual Coin до USD становила $ +0.0049461897.
За останні 60 днів зміна ціни Global Virtual Coin до USD становила $ +0.0264728264.
За останні 90 днів зміна ціни Global Virtual Coin до USD становила $ +0.007305545123609861.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.09%
|30 днів
|$ +0.0049461897
|+48.19%
|60 днів
|$ +0.0264728264
|+257.90%
|90 днів
|$ +0.007305545123609861
|+246.88%
Останній аналіз цін Global Virtual Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+0.09%
-1.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GPAD aspires to serve as the paramount nexus for Project Owners, Investors, and Blockchain Utilities, revolutionizing the conventional fundraising paradigm. Our mission is to empower innovators in securing funding, facilitate investors in identifying promising ventures, and encourage tech enthusiasts to actively contribute to the progression of emerging technologies. The Global Virtual Coin ($GVC) Token provides a comprehensive range of utilities, such as Tier staking for GPAD, GSTAKE, GSWAP, GLOCK, and GDAO. Additionally, it encompasses $GVC's Merchants Marketplace, boasting an extensive network of over 100 product and service providers that accept $GVC as payment.
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