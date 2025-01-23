Сьогоднішня ціна Global Virtual Coin (GVC)

Поточна ціна Global Virtual Coin (GVC) сьогодні становить 0.01026469 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GVC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Global Virtual Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 362.94 USD

- зміна ціни Global Virtual Coin протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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