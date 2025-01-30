Ціна Global Trading Xenocurrency (GTX)
Поточна ціна Global Trading Xenocurrency (GTX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Global Trading Xenocurrency:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.89 USD
- зміна ціни Global Trading Xenocurrency протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Global Trading Xenocurrency до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Global Trading Xenocurrency до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Global Trading Xenocurrency до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Global Trading Xenocurrency до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-2.32%
|60 днів
|$ 0
|-3.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Global Trading Xenocurrency: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GTX is a global company that is expanding globally and stands for Global Trading Xenocurrency. Founded in 2019, GTX has been developed as a company that collaborates with numerous companies not only in Korea but also around the world and serves as a bridge between operators and members. It helps new businesses to make their business easier and more accurate by managing the necessary funds and new customers thoroughly through the central system, and creates a smoother and more ideal market for consumers to access various items. Through the membership system, we provide various benefits and support to all members of the company, including mobile phones, Internet+IPTV, rental shopping malls, beauty diet shops, GKFX trading, Onebot, and Royal Q, and we strive to create a smooth communication and comfortable environment between all operators and customers. GTX aims for a spirit of constant research and challenge. In a rapidly developing society with steady efforts to become the best company, we are focusing all our efforts on improving our thoughts and ideas to think about people first and to make them richer and fresher with technology for people.
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