Інформація щодо ціни GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00003477 $ 0,00003477 $ 0,00003477 Мін. за 24 год $ 0,00003715 $ 0,00003715 $ 0,00003715 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00003477$ 0,00003477 $ 0,00003477 Макс. за 24 год $ 0,00003715$ 0,00003715 $ 0,00003715 Рекордний максимум $ 0,00092394$ 0,00092394 $ 0,00092394 Найнижча ціна $ 0,00003279$ 0,00003279 $ 0,00003279 Зміна ціни (за 1 год) +0,93% Зміна ціни (1 дн.) +6,85% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,80% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,80%

Актуальна ціна GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) становить $0,00003716. За останні 24 години M2 торгувався між мінімумом у $ 0,00003477 і максимумом у $ 0,00003715, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум M2 становить $ 0,00092394, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003279.

Що стосується короткострокових результатів, то M2 змінився на +0,93% за останню годину, +6,85% за 24 години та на +1,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Ринкова капіталізація $ 37,15K$ 37,15K $ 37,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,15K$ 37,15K $ 37,15K Циркуляційне постачання 999,83M 999,83M 999,83M Загальна пропозиція 999 827 818,392377 999 827 818,392377 999 827 818,392377

Поточна ринкова капіталізація GLOBAL MONEY SUPPLY — $ 37,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція M2 — 999,83M, зі загальною пропозицією 999827818.392377. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,15K.