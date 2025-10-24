Актуальна ціна GLOBAL MONEY SUPPLY сьогодні становить 0,00003716 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни M2 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни M2 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна GLOBAL MONEY SUPPLY сьогодні становить 0,00003716 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни M2 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни M2 на MEXC вже зараз.

Ціна GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Актуальна ціна 1 M2 до USD:

+6,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:08:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00003477
Мін. за 24 год
$ 0,00003715
Макс. за 24 год

$ 0,00003477
$ 0,00003715
$ 0,00092394
$ 0,00003279
+0,93%

+6,85%

+1,80%

+1,80%

Актуальна ціна GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) становить $0,00003716. За останні 24 години M2 торгувався між мінімумом у $ 0,00003477 і максимумом у $ 0,00003715, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум M2 становить $ 0,00092394, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003279.

Що стосується короткострокових результатів, то M2 змінився на +0,93% за останню годину, +6,85% за 24 години та на +1,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

$ 37,15K
--
$ 37,15K
999,83M
999 827 818,392377
Поточна ринкова капіталізація GLOBAL MONEY SUPPLY — $ 37,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція M2 — 999,83M, зі загальною пропозицією 999827818.392377. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,15K.

Історія ціни GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GLOBAL MONEY SUPPLY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GLOBAL MONEY SUPPLY до USD становила $ -0,0000202263.
За останні 60 днів зміна ціни GLOBAL MONEY SUPPLY до USD становила $ -0,0000336224.
За останні 90 днів зміна ціни GLOBAL MONEY SUPPLY до USD становила $ -0,00022667780092418803.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+6,85%
30 днів$ -0,0000202263-54,43%
60 днів$ -0,0000336224-90,48%
90 днів$ -0,00022667780092418803-85,91%

Що таке GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

The M2 token on Solana is a powerful cryptographic technology encompassing the world's global money supply at any given time.

Прогноз ціни GLOBAL MONEY SUPPLY (USD)

Скільки коштуватиме GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GLOBAL MONEY SUPPLY.

Перегляньте прогноз ціни GLOBAL MONEY SUPPLY вже зараз!

M2 до місцевих валют

Токеноміка GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Розуміння токеноміки GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена M2 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Скільки сьогодні коштує GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)?
Актуальна ціна M2 у USD становить 0,00003716 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна M2 до USD?
Поточна ціна M2 до USD — $ 0,00003716. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GLOBAL MONEY SUPPLY?
Ринкова капіталізація M2 — $ 37,15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція M2?
Циркуляційна пропозиція M2 — 999,83M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) M2?
M2 досяг історичної максимальної ціни у 0,00092394 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) M2?
Історична мінімальна ціна M2 становила 0,00003279 USD.
Який обсяг торгівлі M2?
Актуальний обсяг торгівлі M2 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна M2 цього року?
M2 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни M2 для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

