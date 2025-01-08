Ціна Global Fan Token (GLFT)
Поточна ціна Global Fan Token (GLFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.47K USD. Ціна GLFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Global Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 285.43 USD
- зміна ціни Global Fan Token протягом дня — -11.00%
- циркуляційна пропозиція – 66.18B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Global Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Global Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Global Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Global Fan Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.00%
|30 днів
|$ 0
|-30.04%
|60 днів
|$ 0
|-40.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Global Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.71%
-11.00%
-11.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Global Fan Token will regularly bring together fan experiences and the community based on decisions made by the community. Users with the most GLFT, highest GLFT trading volume, and the highest number of GLFT transactions will win the experiences chosen by the community. What makes your project unique? Global Fan Token is designed to maximize fan experiences. Token holders can benefit from the following: • League match tickets. • Private lodges and viewing areas. • Jerseys and signed memorabilia. • Accommodation, travel, and tickets for international matches. • Private meetings. A portion of the commission income generated on the Bitci Exchange Market will be used for experiences voted on every week. History of your project. As technology develops, crypto assets have become increasingly popular. With their expanding range of applications, crypto assets have driven innovation in various sectors. The Global Fan Token was created to enhance fan experiences in a rapidly digitizing world with ever-changing and evolving end-user behavior. What’s next for your project? • Pre-initial supply of GLFT • Bitci Turkiye Listing • Launching Global Fan Token market on Bitci Exchange Market • Coingecko Listing • Coinmarketcap Listing • Bitci Global Listing • Listing GLFT on global exchange markets • Expanding GLFT usage areas • Announcing GLFT burning strategies What can your token be used for? Global Fan Token is designed to maximize fan experiences. Token holders can benefit from the following: • League match tickets. • Private lodges and viewing areas. • Jerseys and signed memorabilia. • Accommodation, travel, and tickets for international matches. • Private meetings. A portion of the commission income generated on the Bitci Exchange Market will be used for experiences voted on every week.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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