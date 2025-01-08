Сьогоднішня ціна Global Fan Token (GLFT)

Поточна ціна Global Fan Token (GLFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.47K USD. Ціна GLFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Global Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 285.43 USD

- зміна ціни Global Fan Token протягом дня — -11.00%

- циркуляційна пропозиція – 66.18B USD

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