Токеноміка Global Dollar (USDG) Дізнайтеся ключову інформацію про Global Dollar (USDG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Global Dollar (USDG) Global Dollar (USDG) is a single currency stablecoin pegged to the US dollar that is regulated under the Monetary Authority of Singapore (MAS). USDG is issued by Paxos Digital Singapore (PDS) and will always be fully redeemable from Paxos on a one- to-one basis for US dollars. USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7. Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders. USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance. Офіційний вебсайт: https://globaldollar.com Whitepaper: https://424565.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/424565/USDGWhitePaper.pdf Купити USDG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Global Dollar (USDG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Global Dollar (USDG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 322,66M $ 322,66M $ 322,66M Загальна пропозиція: $ 322,64M $ 322,64M $ 322,64M Циркуляційна пропозиція: $ 322,64M $ 322,64M $ 322,64M FDV (повністю розведена вартість): $ 322,66M $ 322,66M $ 322,66M Історичний максимум: $ 1,65 $ 1,65 $ 1,65 Історичний мінімум: $ 0,907561 $ 0,907561 $ 0,907561 Поточна ціна: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Дізнайтеся більше про ціну Global Dollar (USDG)

Токеноміка Global Dollar (USDG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Global Dollar (USDG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDG, досліджуйте ціну токена USDG в реальному часі!

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