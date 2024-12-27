Сьогоднішня ціна Global Dollar (USDG)

Поточна ціна Global Dollar (USDG) сьогодні становить 0.999855 USD з ринковою капіталізацією $ 29.23M USD. Ціна USDG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Global Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.32 USD

- зміна ціни Global Dollar протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 29.24M USD

Отримуйте оновлення цін USDG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни USDG.