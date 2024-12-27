Ціна Global Dollar (USDG)
Поточна ціна Global Dollar (USDG) сьогодні становить 0.999855 USD з ринковою капіталізацією $ 29.23M USD. Ціна USDG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Global Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.32 USD
- зміна ціни Global Dollar протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 29.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Global Dollar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Global Dollar до USD становила $ +0.0002553629.
За останні 60 днів зміна ціни Global Dollar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Global Dollar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ +0.0002553629
|+0.03%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Global Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+0.01%
+0.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Global Dollar (USDG) is a single currency stablecoin pegged to the US dollar that is regulated under the Monetary Authority of Singapore (MAS). USDG is issued by Paxos Digital Singapore (PDS) and will always be fully redeemable from Paxos on a one- to-one basis for US dollars. USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7. Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders. USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance.
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