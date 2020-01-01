Токеноміка Global Coin Research (GCR) Дізнайтеся ключову інформацію про Global Coin Research (GCR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Global Coin Research (GCR) Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers Офіційний вебсайт: https://globalcoinresearch.com/ Купити GCR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Global Coin Research (GCR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Global Coin Research (GCR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Історичний максимум: $ 13,24 $ 13,24 $ 13,24 Історичний мінімум: $ 0,141583 $ 0,141583 $ 0,141583 Поточна ціна: $ 0,141694 $ 0,141694 $ 0,141694 Дізнайтеся більше про ціну Global Coin Research (GCR)

Токеноміка Global Coin Research (GCR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Global Coin Research (GCR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GCR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GCR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GCR, досліджуйте ціну токена GCR в реальному часі!

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