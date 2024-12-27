Сьогоднішня ціна Global Coin Research (GCR)

Поточна ціна Global Coin Research (GCR) сьогодні становить 0.251582 USD з ринковою капіталізацією $ 2.51M USD. Ціна GCR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Global Coin Research:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79K USD

- зміна ціни Global Coin Research протягом дня — -2.24%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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