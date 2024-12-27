Ціна Global Coin Research (GCR)
Поточна ціна Global Coin Research (GCR) сьогодні становить 0.251582 USD з ринковою капіталізацією $ 2.51M USD. Ціна GCR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Global Coin Research:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79K USD
- зміна ціни Global Coin Research протягом дня — -2.24%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Global Coin Research до USD становила $ -0.0057813162235302.
За останні 30 днів зміна ціни Global Coin Research до USD становила $ -0.0114213699.
За останні 60 днів зміна ціни Global Coin Research до USD становила $ -0.0144642039.
За останні 90 днів зміна ціни Global Coin Research до USD становила $ +0.00796983283009386.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0057813162235302
|-2.24%
|30 днів
|$ -0.0114213699
|-4.53%
|60 днів
|$ -0.0144642039
|-5.74%
|90 днів
|$ +0.00796983283009386
|+3.27%
Останній аналіз цін Global Coin Research: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-2.24%
-5.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers
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