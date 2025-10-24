Інформація щодо ціни Gloat (GLOAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,27% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,62%

Актуальна ціна Gloat (GLOAT) становить --. За останні 24 години GLOAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GLOAT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GLOAT змінився на -- за останню годину, +1,27% за 24 години та на +7,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gloat (GLOAT)

Ринкова капіталізація $ 6,31K$ 6,31K $ 6,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,31K$ 6,31K $ 6,31K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gloat — $ 6,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GLOAT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,31K.