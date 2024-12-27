Сьогоднішня ціна Glo Dollar (USDGLO)

Поточна ціна Glo Dollar (USDGLO) сьогодні становить 0.999459 USD з ринковою капіталізацією $ 3.62M USD. Ціна USDGLO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Glo Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.51K USD

- зміна ціни Glo Dollar протягом дня — -0.09%

- циркуляційна пропозиція – 3.62M USD

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