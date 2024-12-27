Ціна Glo Dollar (USDGLO)
Поточна ціна Glo Dollar (USDGLO) сьогодні становить 0.999459 USD з ринковою капіталізацією $ 3.62M USD. Ціна USDGLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Glo Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.51K USD
- зміна ціни Glo Dollar протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 3.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glo Dollar до USD становила $ -0.0009740492549969.
За останні 30 днів зміна ціни Glo Dollar до USD становила $ -0.0029633959.
За останні 60 днів зміна ціни Glo Dollar до USD становила $ -0.0007373009.
За останні 90 днів зміна ціни Glo Dollar до USD становила $ +0.0007021672274911.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0009740492549969
|-0.09%
|30 днів
|$ -0.0029633959
|-0.29%
|60 днів
|$ -0.0007373009
|-0.07%
|90 днів
|$ +0.0007021672274911
|+0.07%
Останній аналіз цін Glo Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-0.09%
+0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods.
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