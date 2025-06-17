Сьогоднішня ціна GLO (GLO)

Поточна ціна GLO (GLO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 158,98K USD. Ціна GLO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GLO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GLO протягом дня — +12,80%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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