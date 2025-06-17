Ціна GLO (GLO)
Поточна ціна GLO (GLO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 158,98K USD. Ціна GLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GLO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GLO протягом дня — +12,80%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GLO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GLO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GLO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GLO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12,80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GLO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,42%
+12,80%
-34,87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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