Сьогоднішня ціна GLIZZY (GLIZZY)

Поточна ціна GLIZZY (GLIZZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLIZZY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GLIZZY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.23K USD

- зміна ціни GLIZZY протягом дня — -22.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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