Ціна GLIZZY (GLIZZY)
Поточна ціна GLIZZY (GLIZZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLIZZY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GLIZZY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.23K USD
- зміна ціни GLIZZY протягом дня — -22.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GLIZZY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GLIZZY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GLIZZY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GLIZZY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-22.30%
|30 днів
|$ 0
|-63.03%
|60 днів
|$ 0
|-83.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GLIZZY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.83%
-22.30%
-33.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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