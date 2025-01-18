Сьогоднішня ціна GlitzKoin (GTN)

Поточна ціна GlitzKoin (GTN) сьогодні становить 0.01131325 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GlitzKoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.08 USD

- зміна ціни GlitzKoin протягом дня — -3.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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