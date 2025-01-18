Ціна GlitzKoin (GTN)
Поточна ціна GlitzKoin (GTN) сьогодні становить 0.01131325 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GlitzKoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.08 USD
- зміна ціни GlitzKoin протягом дня — -3.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GlitzKoin до USD становила $ -0.00044596413312219.
За останні 30 днів зміна ціни GlitzKoin до USD становила $ +0.0028351615.
За останні 60 днів зміна ціни GlitzKoin до USD становила $ -0.0092776705.
За останні 90 днів зміна ціни GlitzKoin до USD становила $ -0.02541478403558302.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00044596413312219
|-3.79%
|30 днів
|$ +0.0028351615
|+25.06%
|60 днів
|$ -0.0092776705
|-82.00%
|90 днів
|$ -0.02541478403558302
|-69.19%
Останній аналіз цін GlitzKoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.70%
-3.79%
-28.59%
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