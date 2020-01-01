Токеноміка Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) $GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem. Офіційний вебсайт: https://glitchgremlin.ai/ Whitepaper: https://ggai.gitbook.io/ggai-docs Купити GREMLINAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,09K $ 15,09K $ 15,09K Загальна пропозиція: $ 984,65M $ 984,65M $ 984,65M Циркуляційна пропозиція: $ 984,65M $ 984,65M $ 984,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,09K $ 15,09K $ 15,09K Історичний максимум: $ 0,00326115 $ 0,00326115 $ 0,00326115 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

Токеноміка Glitch Gremlin AI (GREMLINAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GREMLINAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GREMLINAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GREMLINAI, досліджуйте ціну токена GREMLINAI в реальному часі!

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