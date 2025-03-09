Ціна Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)
Поточна ціна Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.61K USD. Ціна GREMLINAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Glitch Gremlin AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 453.15 USD
- зміна ціни Glitch Gremlin AI протягом дня — -6.69%
- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glitch Gremlin AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Glitch Gremlin AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Glitch Gremlin AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Glitch Gremlin AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.69%
|30 днів
|$ 0
|-67.64%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Glitch Gremlin AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
-6.69%
-25.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem.
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