Інформація щодо ціни Glif Staked ICNT (STICNT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,303561 $ 0,303561 $ 0,303561 Мін. за 24 год $ 0,303561 $ 0,303561 $ 0,303561 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,303561$ 0,303561 $ 0,303561 Макс. за 24 год $ 0,303561$ 0,303561 $ 0,303561 Рекордний максимум $ 0,446536$ 0,446536 $ 0,446536 Найнижча ціна $ 0,264716$ 0,264716 $ 0,264716 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Glif Staked ICNT (STICNT) становить $0,303561. За останні 24 години STICNT торгувався між мінімумом у $ 0,303561 і максимумом у $ 0,303561, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STICNT становить $ 0,446536, тоді як його історичний мінімум — $ 0,264716.

Що стосується короткострокових результатів, то STICNT змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Glif Staked ICNT (STICNT)

Ринкова капіталізація $ 429,84K$ 429,84K $ 429,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 429,84K$ 429,84K $ 429,84K Циркуляційне постачання 1,42M 1,42M 1,42M Загальна пропозиція 1 415 998,300561446 1 415 998,300561446 1 415 998,300561446

Поточна ринкова капіталізація Glif Staked ICNT — $ 429,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STICNT — 1,42M, зі загальною пропозицією 1415998.300561446. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 429,84K.