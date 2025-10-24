Актуальна ціна Glif Staked ICNT сьогодні становить 0,303561 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STICNT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STICNT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Glif Staked ICNT сьогодні становить 0,303561 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STICNT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STICNT на MEXC вже зараз.

Докладніше про STICNT

Інформація про ціну STICNT

Офіційний вебсайт STICNT

Токеноміка STICNT

Прогноз ціни STICNT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Glif Staked ICNT

Ціна Glif Staked ICNT (STICNT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STICNT до USD:

$0,303561
$0,303561$0,303561
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Glif Staked ICNT (STICNT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:08:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Glif Staked ICNT (STICNT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,303561
$ 0,303561$ 0,303561
Мін. за 24 год
$ 0,303561
$ 0,303561$ 0,303561
Макс. за 24 год

$ 0,303561
$ 0,303561$ 0,303561

$ 0,303561
$ 0,303561$ 0,303561

$ 0,446536
$ 0,446536$ 0,446536

$ 0,264716
$ 0,264716$ 0,264716

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Glif Staked ICNT (STICNT) становить $0,303561. За останні 24 години STICNT торгувався між мінімумом у $ 0,303561 і максимумом у $ 0,303561, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STICNT становить $ 0,446536, тоді як його історичний мінімум — $ 0,264716.

Що стосується короткострокових результатів, то STICNT змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Glif Staked ICNT (STICNT)

$ 429,84K
$ 429,84K$ 429,84K

--
----

$ 429,84K
$ 429,84K$ 429,84K

1,42M
1,42M 1,42M

1 415 998,300561446
1 415 998,300561446 1 415 998,300561446

Поточна ринкова капіталізація Glif Staked ICNT — $ 429,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STICNT — 1,42M, зі загальною пропозицією 1415998.300561446. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 429,84K.

Історія ціни Glif Staked ICNT (STICNT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glif Staked ICNT до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Glif Staked ICNT до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Glif Staked ICNT до USD становила $ -0,0336533795.
За останні 90 днів зміна ціни Glif Staked ICNT до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ -0,0336533795-11,08%
90 днів$ 0--

Що таке Glif Staked ICNT (STICNT)

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Glif Staked ICNT (STICNT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Glif Staked ICNT (USD)

Скільки коштуватиме Glif Staked ICNT (STICNT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Glif Staked ICNT (STICNT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Glif Staked ICNT.

Перегляньте прогноз ціни Glif Staked ICNT вже зараз!

STICNT до місцевих валют

Токеноміка Glif Staked ICNT (STICNT)

Розуміння токеноміки Glif Staked ICNT (STICNT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STICNT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Glif Staked ICNT (STICNT)

Скільки сьогодні коштує Glif Staked ICNT (STICNT)?
Актуальна ціна STICNT у USD становить 0,303561 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STICNT до USD?
Поточна ціна STICNT до USD — $ 0,303561. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Glif Staked ICNT?
Ринкова капіталізація STICNT — $ 429,84K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STICNT?
Циркуляційна пропозиція STICNT — 1,42M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STICNT?
STICNT досяг історичної максимальної ціни у 0,446536 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STICNT?
Історична мінімальна ціна STICNT становила 0,264716 USD.
Який обсяг торгівлі STICNT?
Актуальний обсяг торгівлі STICNT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STICNT цього року?
STICNT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STICNT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:08:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Glif Staked ICNT (STICNT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.