Інформація щодо ціни Glidr (GLIDR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 1,15 Макс. за 24 год $ 1,19 Рекордний максимум $ 1,24 Найнижча ціна $ 1,083 Зміна ціни (за 1 год) -2,19% Зміна ціни (1 дн.) -0,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,18%

Актуальна ціна Glidr (GLIDR) становить $1,16. За останні 24 години GLIDR торгувався між мінімумом у $ 1,15 і максимумом у $ 1,19, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GLIDR становить $ 1,24, тоді як його історичний мінімум — $ 1,083.

Що стосується короткострокових результатів, то GLIDR змінився на -2,19% за останню годину, -0,58% за 24 години та на -1,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Glidr (GLIDR)

Ринкова капіталізація $ 32,54M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 116,39M Циркуляційне постачання 27,96M Загальна пропозиція 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Glidr — $ 32,54M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GLIDR — 27,96M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116,39M.