Сьогоднішня ціна Glide Finance (GLIDE)

Поточна ціна Glide Finance (GLIDE) сьогодні становить 0.01532086 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLIDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Glide Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.01K USD

- зміна ціни Glide Finance протягом дня — -5.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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