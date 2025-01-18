Ціна Glide Finance (GLIDE)
Поточна ціна Glide Finance (GLIDE) сьогодні становить 0.01532086 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLIDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Glide Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.01K USD
- зміна ціни Glide Finance протягом дня — -5.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glide Finance до USD становила $ -0.00086522791272172.
За останні 30 днів зміна ціни Glide Finance до USD становила $ -0.0029736486.
За останні 60 днів зміна ціни Glide Finance до USD становила $ -0.0015074102.
За останні 90 днів зміна ціни Glide Finance до USD становила $ -0.001711704514417335.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00086522791272172
|-5.34%
|30 днів
|$ -0.0029736486
|-19.40%
|60 днів
|$ -0.0015074102
|-9.83%
|90 днів
|$ -0.001711704514417335
|-10.04%
Останній аналіз цін Glide Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
-5.34%
-10.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Glide Finance is a Decentralized Exchange / Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform running on the Elastos Smart Chain (ESC) that aims to accelerate adoption of the Elastos ecosystem by acting as a source of liquidity for users and the projects built on it. We're invested in building a strong foundation with our GLIDE token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, and more features down the line.
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