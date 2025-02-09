Ціна GLI (GLI)
Поточна ціна GLI (GLI) сьогодні становить 0.03843249 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GLI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.79K USD
- зміна ціни GLI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GLI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GLI до USD становила $ -0.0293582101.
За останні 60 днів зміна ціни GLI до USD становила $ -0.0325874886.
За останні 90 днів зміна ціни GLI до USD становила $ -0.1996893376295733.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0293582101
|-76.38%
|60 днів
|$ -0.0325874886
|-84.79%
|90 днів
|$ -0.1996893376295733
|-83.86%
Останній аналіз цін GLI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-63.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GLI, which started its journey as a MEME Token but has now evolved into a new LaunchPad platform, is a crypto asset named after one of the most famous cats in history. GLI is created with the mission to bring the unique intelligence and power of cats to the crypto world in this new phase. The general features of GLI are quite remarkable. It has a total supply limited to 200,000 and ownership of the contract has been relinquished. With its own bridge system, GLI can remain active on the Ethereum network, offering users a broader range of transaction opportunities. There are no team shares or marketing wallets, and the entire supply is in circulation. The new phase of GLI can be considered a significant step in the crypto world. With its own bridge system and limited supply, it aims to provide users with a secure and effective investment environment. Representing the unique intelligence and determination of cats in the crypto world, GLI aims to offer investors a unique experience.
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