Сьогоднішня ціна GLI (GLI)

Поточна ціна GLI (GLI) сьогодні становить 0.03843249 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GLI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.79K USD

- зміна ціни GLI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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