Сьогоднішня ціна GLHFStrategy

Поточна ціна GLHFStrategy (GLHFSTR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GLHFSTR до USD становить $ 0 за GLHFSTR.

GLHFStrategy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 149 589, з циркуляційною пропозицією у 920,05M GLHFSTR. Протягом останніх 24 годин GLHFSTR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GLHFSTR змінився на +0,02% за останню годину та на +7,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,60K.

Ринкова інформація щодо GLHFStrategy (GLHFSTR)

Ринкова капіталізація $ 149,59K$ 149,59K $ 149,59K Обсяг (за 24 год) $ 3,60K$ 3,60K $ 3,60K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 149,59K$ 149,59K $ 149,59K Циркуляційне постачання 920,05M 920,05M 920,05M Загальна пропозиція 920 050 564,5580591 920 050 564,5580591 920 050 564,5580591

Поточна ринкова капіталізація GLHFStrategy — $ 149,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,60K. Циркуляційна пропозиція GLHFSTR — 920,05M, зі загальною пропозицією 920050564.5580591. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 149,59K.