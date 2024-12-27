Ціна GLend (GLEND)
Поточна ціна GLend (GLEND) сьогодні становить 0.12686 USD з ринковою капіталізацією $ 162.22K USD. Ціна GLEND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GLend:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.27 USD
- зміна ціни GLend протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GLend до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GLend до USD становила $ -0.0057192293.
За останні 60 днів зміна ціни GLend до USD становила $ +0.0037506285.
За останні 90 днів зміна ціни GLend до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0057192293
|-4.50%
|60 днів
|$ +0.0037506285
|+2.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GLend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GLend is an innovative, decentralized, and open-source protocol for borrowing and lending. It enables collateralization and autocompounding for popular DeFi assets. It will support whole-portfolio collateralization, starting with GMX and GLP.
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