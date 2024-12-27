Сьогоднішня ціна GLend (GLEND)

Поточна ціна GLend (GLEND) сьогодні становить 0.12686 USD з ринковою капіталізацією $ 162.22K USD. Ціна GLEND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GLend:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.27 USD

- зміна ціни GLend протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.28M USD

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