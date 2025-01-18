Ціна GLEEK (GLEEK)
Поточна ціна GLEEK (GLEEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLEEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GLEEK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.71 USD
- зміна ціни GLEEK протягом дня — +9.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GLEEK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GLEEK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GLEEK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GLEEK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.45%
|30 днів
|$ 0
|+11.23%
|60 днів
|$ 0
|-8.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GLEEK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.92%
+9.45%
+30.42%
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