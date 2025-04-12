Сьогоднішня ціна Gleec Coin (GLEEC)

Поточна ціна Gleec Coin (GLEEC) сьогодні становить 0.01333506 USD з ринковою капіталізацією $ 2.49M USD. Ціна GLEEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gleec Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gleec Coin протягом дня — +15.57%

- циркуляційна пропозиція – 186.76M USD

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