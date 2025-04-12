Ціна Gleec Coin (GLEEC)
Поточна ціна Gleec Coin (GLEEC) сьогодні становить 0.01333506 USD з ринковою капіталізацією $ 2.49M USD. Ціна GLEEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gleec Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gleec Coin протягом дня — +15.57%
- циркуляційна пропозиція – 186.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gleec Coin до USD становила $ +0.00179645.
За останні 30 днів зміна ціни Gleec Coin до USD становила $ -0.0023201017.
За останні 60 днів зміна ціни Gleec Coin до USD становила $ -0.0106659357.
За останні 90 днів зміна ціни Gleec Coin до USD становила $ -0.06189576830388451.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00179645
|+15.57%
|30 днів
|$ -0.0023201017
|-17.39%
|60 днів
|$ -0.0106659357
|-79.98%
|90 днів
|$ -0.06189576830388451
|-82.27%
Останній аналіз цін Gleec Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+15.57%
-20.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services.
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