Сьогоднішня ціна Glaze (GLAZE)

Поточна ціна Glaze (GLAZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.55K USD. Ціна GLAZE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Glaze:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.89 USD

- зміна ціни Glaze протягом дня — -8.26%

- циркуляційна пропозиція – 846.18M USD

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