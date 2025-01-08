Ціна Glaze (GLAZE)
Поточна ціна Glaze (GLAZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.55K USD. Ціна GLAZE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Glaze:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.89 USD
- зміна ціни Glaze протягом дня — -8.26%
- циркуляційна пропозиція – 846.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glaze до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Glaze до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Glaze до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Glaze до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.26%
|30 днів
|$ 0
|-9.34%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Glaze: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-8.26%
+1.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!
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