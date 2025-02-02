Ціна Glades (GLDS)
Поточна ціна Glades (GLDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 339.48K USD. Ціна GLDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Glades:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 312.17K USD
- зміна ціни Glades протягом дня — -9.54%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glades до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Glades до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Glades до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Glades до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Glades: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.45%
-9.54%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property.
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