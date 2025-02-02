Сьогоднішня ціна Glades (GLDS)

Поточна ціна Glades (GLDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 339.48K USD. Ціна GLDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Glades:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 312.17K USD

- зміна ціни Glades протягом дня — -9.54%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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