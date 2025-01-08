Ціна Glacier Network (GLS)
Поточна ціна Glacier Network (GLS) сьогодні становить 0.01808743 USD з ринковою капіталізацією $ 2.14M USD. Ціна GLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Glacier Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 705.77K USD
- зміна ціни Glacier Network протягом дня — -20.24%
- циркуляційна пропозиція – 118.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glacier Network до USD становила $ -0.00459174106783917.
За останні 30 днів зміна ціни Glacier Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Glacier Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Glacier Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00459174106783917
|-20.24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Glacier Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
-20.24%
+53.88%
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