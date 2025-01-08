Сьогоднішня ціна Glacier Network (GLS)

Поточна ціна Glacier Network (GLS) сьогодні становить 0.01808743 USD з ринковою капіталізацією $ 2.14M USD. Ціна GLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Glacier Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 705.77K USD

- зміна ціни Glacier Network протягом дня — -20.24%

- циркуляційна пропозиція – 118.50M USD

Отримуйте оновлення цін GLS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GLS.