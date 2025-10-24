Інформація щодо ціни GKHAN (GKN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00706978$ 0,00706978 $ 0,00706978 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,62% Зміна ціни (1 дн.) -0,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,33% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,33%

Актуальна ціна GKHAN (GKN) становить --. За останні 24 години GKN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GKN становить $ 0,00706978, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GKN змінився на -2,62% за останню годину, -0,53% за 24 години та на -32,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GKHAN (GKN)

Ринкова капіталізація $ 2,12M$ 2,12M $ 2,12M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,12M$ 2,12M $ 2,12M Циркуляційне постачання 3,00B 3,00B 3,00B Загальна пропозиція 2 999 531 368,21221 2 999 531 368,21221 2 999 531 368,21221

Поточна ринкова капіталізація GKHAN — $ 2,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GKN — 3,00B, зі загальною пропозицією 2999531368.21221. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,12M.