Яка зараз ціна GIZMO?

GIZMO торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.06% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як GIZMO порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.06% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо GIZMO перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як GIZMO виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Runes,Bitcoin Meme?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Runes,Bitcoin Meme GIZMO демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація GIZMO?

Ринкова капіталізація ₴12207711.38106451200000 розташовує GIZMO на #4310 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують GIZMO?

GIZMO згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку GIZMO?

З 1000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.