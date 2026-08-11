Сьогоднішня ціна GIZA

Поточна ціна GIZA (GIZA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 39.22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GIZA до USD становить $ 0 за GIZA.

GIZA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 323,552, з циркуляційною пропозицією у 340.33M GIZA. Протягом останніх 24 годин GIZA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0.00160512 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.487082, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GIZA змінився на -0.00% за останню годину та на +23.95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.67K.

Ринкова інформація щодо GIZA (GIZA)

Ринкова капіталізація $ 323.55K$ 323.55K $ 323.55K Обсяг (за 24 год) $ 1.67K$ 1.67K $ 1.67K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 950.69K$ 950.69K $ 950.69K Циркуляційне постачання 340.33M 340.33M 340.33M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація GIZA — $ 323.55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.67K. Циркуляційна пропозиція GIZA — 340.33M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 950.69K.