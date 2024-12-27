Сьогоднішня ціна Giveth (GIV)

Поточна ціна Giveth (GIV) сьогодні становить 0.00723705 USD з ринковою капіталізацією $ 2.09M USD. Ціна GIV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Giveth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD

- зміна ціни Giveth протягом дня — -0.14%

- циркуляційна пропозиція – 288.11M USD

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