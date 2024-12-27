Ціна Giveth (GIV)
Поточна ціна Giveth (GIV) сьогодні становить 0.00723705 USD з ринковою капіталізацією $ 2.09M USD. Ціна GIV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Giveth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD
- зміна ціни Giveth протягом дня — -0.14%
- циркуляційна пропозиція – 288.11M USD
Отримуйте оновлення цін GIV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GIV.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Giveth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Giveth до USD становила $ -0.0001083379.
За останні 60 днів зміна ціни Giveth до USD становила $ +0.0002066192.
За останні 90 днів зміна ціни Giveth до USD становила $ +0.001266497891021281.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.14%
|30 днів
|$ -0.0001083379
|-1.49%
|60 днів
|$ +0.0002066192
|+2.86%
|90 днів
|$ +0.001266497891021281
|+21.21%
Останній аналіз цін Giveth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
-0.14%
+7.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Giveth is a community focused on Building the Future of Giving using blockchain technology. Our intention is to support and reward the funding of public goods by creating open, transparent and free access to the revolutionary funding opportunities available within the Ethereum ecosystem. Check out our Calendar and Join Page to get more involved.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GIV до AUD
A$0.0116516505
|1 GIV до GBP
￡0.0057172695
|1 GIV до EUR
€0.0068751975
|1 GIV до USD
$0.00723705
|1 GIV до MYR
RM0.0323496135
|1 GIV до TRY
₺0.255033642
|1 GIV до JPY
¥1.1416446375
|1 GIV до RUB
₽0.7742919795
|1 GIV до INR
₹0.6191296275
|1 GIV до IDR
Rp116.7265965615
|1 GIV до PHP
₱0.4211239395
|1 GIV до EGP
￡E.0.3681487335
|1 GIV до BRL
R$0.0446525985
|1 GIV до CAD
C$0.010421352
|1 GIV до BDT
৳0.863380065
|1 GIV до NGN
₦11.202808659
|1 GIV до UAH
₴0.302942913
|1 GIV до VES
Bs0.36908955
|1 GIV до PKR
Rs2.0113933065
|1 GIV до KZT
₸3.7439430765
|1 GIV до THB
฿0.2458425885
|1 GIV до TWD
NT$0.2377370925
|1 GIV до CHF
Fr0.006513345
|1 GIV до HKD
HK$0.056159508
|1 GIV до MAD
.د.م0.072804723