Токеноміка GIVER (GIVER) Дізнайтеся ключову інформацію про GIVER (GIVER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GIVER (GIVER) GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game. Офіційний вебсайт: https://www.giverxrp.com/ Whitepaper: https://www.giverxrp.com/whitepaper Купити GIVER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GIVER (GIVER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GIVER (GIVER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 80,15K $ 80,15K $ 80,15K Загальна пропозиція: $ 70,05M $ 70,05M $ 70,05M Циркуляційна пропозиція: $ 70,05M $ 70,05M $ 70,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 80,15K $ 80,15K $ 80,15K Історичний максимум: $ 0,0203763 $ 0,0203763 $ 0,0203763 Історичний мінімум: $ 0,00106647 $ 0,00106647 $ 0,00106647 Поточна ціна: $ 0,00114367 $ 0,00114367 $ 0,00114367 Дізнайтеся більше про ціну GIVER (GIVER)

Токеноміка GIVER (GIVER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GIVER (GIVER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GIVER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GIVER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GIVER, досліджуйте ціну токена GIVER в реальному часі!

Прогноз ціни GIVER Хочете знати, куди рухається GIVER? Наша сторінка прогнозу ціни GIVER поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена GIVER зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!