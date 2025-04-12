Сьогоднішня ціна GIVER (GIVER)

Поточна ціна GIVER (GIVER) сьогодні становить 0.00265837 USD з ринковою капіталізацією $ 185.46K USD. Ціна GIVER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GIVER:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GIVER протягом дня — +3.71%

- циркуляційна пропозиція – 70.05M USD

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