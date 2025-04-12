Ціна GIVER (GIVER)
Поточна ціна GIVER (GIVER) сьогодні становить 0.00265837 USD з ринковою капіталізацією $ 185.46K USD. Ціна GIVER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GIVER:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GIVER протягом дня — +3.71%
- циркуляційна пропозиція – 70.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GIVER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GIVER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GIVER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GIVER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GIVER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+3.71%
+52.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game.
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