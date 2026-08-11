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Поточна ціна GIVEBACK сьогодні становить 0,00185057 USD. Ринкова капіталізація GBACK становить 1 850 238 USD. Відстежуйте оновлення цін GBACK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна GIVEBACK сьогодні становить 0,00185057 USD. Ринкова капіталізація GBACK становить 1 850 238 USD. Відстежуйте оновлення цін GBACK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GBACK

Інформація про ціну GBACK

Що таке GBACK

Офіційний вебсайт GBACK

Токеноміка GBACK

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Ціна GIVEBACK (GBACK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GBACK до USD:

$0,00185057
$0,00185057$0,00185057
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни GIVEBACK (GBACK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:19:58 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна GIVEBACK

Поточна ціна GIVEBACK (GBACK) сьогодні становить $ 0,00185057, зі зміною 1,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GBACK до USD становить $ 0,00185057 за GBACK.

GIVEBACK наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 850 238, з циркуляційною пропозицією у 999,90M GBACK. Протягом останніх 24 годин GBACK торгувався між $ 0,00180758 (мінімум) та $ 0,00189902 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02798668, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GBACK змінився на +1,96% за останню годину та на +60,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,80K.

Ринкова інформація щодо GIVEBACK (GBACK)

$ 1,85M
$ 1,85M$ 1,85M

$ 1,80K
$ 1,80K$ 1,80K

$ 1,85M
$ 1,85M$ 1,85M

999,90M
999,90M 999,90M

999 899 525,06827
999 899 525,06827 999 899 525,06827

Поточна ринкова капіталізація GIVEBACK — $ 1,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,80K. Циркуляційна пропозиція GBACK — 999,90M, зі загальною пропозицією 999899525.06827. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,85M.

Історія ціни GIVEBACK у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00180758
$ 0,00180758$ 0,00180758
Мін. за 24 год
$ 0,00189902
$ 0,00189902$ 0,00189902
Макс. за 24 год

$ 0,00180758
$ 0,00180758$ 0,00180758

$ 0,00189902
$ 0,00189902$ 0,00189902

$ 0,02798668
$ 0,02798668$ 0,02798668

$ 0
$ 0$ 0

+1,96%

-1,22%

+60,51%

+60,51%

Історія ціни GIVEBACK (GBACK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GIVEBACK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GIVEBACK до USD становила $ +0,0016954820.
За останні 60 днів зміна ціни GIVEBACK до USD становила $ +0,0015921223.
За останні 90 днів зміна ціни GIVEBACK до USD становила $ +0,0000000236882939553.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,22%
30 днів$ +0,0016954820+91,62%
60 днів$ +0,0015921223+86,03%
90 днів$ +0,0000000236882939553+0,00%

Прогноз ціни GIVEBACK

Прогноз ціни GIVEBACK (GBACK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GBACK у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни GIVEBACK (GBACK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна GIVEBACK потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне GIVEBACK у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GBACK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни GIVEBACK.

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Ресурс GIVEBACK (GBACK)

Офіційний вебсайт

Категорія :

CharityMemePump.fun Ecosystem

Про GIVEBACK

Яка зараз ринкова ціна GIVEBACK?

GIVEBACK оцінюється в ₴0.0815532246042704880000, зі зміною -1.22% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має GBACK?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення GBACK у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний GIVEBACK у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість GBACK?

Обігова кількість становить 999899525.06827, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для GIVEBACK?

GIVEBACK згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як GBACK виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, імпульс GBACK залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про GIVEBACK

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:19:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GIVEBACK (GBACK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,0179$0,0179

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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