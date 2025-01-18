Ціна Give Back Token (GBT)
Поточна ціна Give Back Token (GBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Give Back Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27 USD
- зміна ціни Give Back Token протягом дня — +0.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Give Back Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Give Back Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Give Back Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Give Back Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.15%
|30 днів
|$ 0
|+1.80%
|60 днів
|$ 0
|+17.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Give Back Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.15%
+3.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GiveBackToken or #GBT is a digital asset of a distinctive global FOUNDATION whose members are committed to bridging social gaps & differences. Give Back Token (GBT) is a digital currency created for the purpose of promoting social equality and assisting charities around the world. Our mission is to empower individuals to make a positive impact on society by supporting projects and initiatives that address social issues and improve not only our life, but also the lives of others. Project Tokenomics 1% Buy / Sell tax for donations / Marketing The GBT team has always had a strong passion for advocating social equality and providing support to charitable causes. Through the creation of Give Back Token, our goal is to establish a digital currency that will enable individuals from all around the world to contribute towards making a meaningful and positive difference in society. With this innovative platform, we aim to empower a global community, allowing them to actively participate in philanthropic endeavours. By harnessing the power of technology and using it as a force for good, we believe we can create a more inclusive and compassionate world for everyone. Together, we can drive positive change and work towards a brighter future.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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